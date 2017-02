AMLO, sin nada nuevo

El dirigente estatal del PAN, afirmó que el tabasqueño se ha dedicado a convertir en buenos a los políticos malos de otros partidos

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“Definitivamente, Andrés Manuel López Obrador y su partido, el de Regeneración Nacional es un bote de reciclar políticos de todos los organismos que han dejado los mismos por diversas circunstancias y ello pone en evidencia que no tienen nada nuevo ni positivo para Tabasco”, señaló el presidente de la dirigencia local del Partido Acción Nacional (PAN) Francisco Castillo Ramírez.

En entrevista con los medios, el ex diputado local dejo en claro, que “con el evento del pasado domingo que MORENA realizó, quedó demostrado que se ha convertido en una gran recicladora del Estado de Tabasco, porque la política y la chatarra es ahora el signo de este partido”.

Precisó que lo organizado por este partido no fue por un pacto de unidad, “sino un acto adelantado de campaña”, donde el objetivo del evento era hacer creer que militantes de otros partidos se están sumando, y hasta muchas veces por miedo se suman a MORENA, “pero cuando vean que no avanzan y les nieguen el participar, se darán cuenta que no fue lo correcto”.

“El desgaste de los institutos políticos se deben precisamente a eso, aquellos políticos que dejan militar en un partido para irse a otro, con la seguridad de que tendrán la oportunidad de cumplir con sus aspiraciones”, dijo en entrevista Castillo Ramírez

Agregó que esos tipos de liderazgos que engañan con demagogia, en el cual solo buscan el poder y no el beneficio social. “Obrador dice que acabara con la corrupción cuando sea Presidente de la República, ¿pero cómo lo hará?, ¿de la mano de los corruptos?”.

Indicó que están agarrando cualquier corrupto que le pida perdón y se le ponga en sumisión “y con eso, él dice que terminará con la mafia, por lo que es una contradicción”, sostuvo.