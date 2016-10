América va por el súper líder

El América anhela demostrar el aporte del director técnico argentino Ricardo La Volpe, cuando este sábado se enfrente al líder Xolos de Tijuana, en duelo de la fecha 13 del Torneo Apertura 2016 de la Liga MX.

En rueda de prensa, en las instalaciones de Coapa, el mediocampista brasileño William da Silva, consideró necesario que las Águilas plasmen en la cancha del estadio Azteca el trabajo del entrenador, luego que el pasado fin de semana no hubo juego oficial y aprovecharon para entender las ideas de La Volpe.

“Ya tuvimos muchos días y hay que sacar provecho de esta fecha FIFA, ya estamos más cercanos con la idea del profe, así que tenemos que poner en la cancha todo lo que hemos trabajado a lo largo de la semana”, señaló el amazónico.

El ex jugador de Querétaro agregó que el encuentro contra los caninos será una prueba para demostrar los avances que ha tenido el equipo de Coapa, ya que se trata de un rival de buen nivel y que domina el Apertura 2016.

“Los cambios nunca son fáciles, son complicados pero hemos trabajado bien, La Volpe nos ha aportado muchas cosas y hay que sacar provecho, el sábado es un gran día para empezar a jugar bien, ganar y pensar en Liguilla, tenemos que ir por eso”, manifestó Da Silva.

En su oportunidad, el defensa paraguayo Miguel Samudio respaldó las palabras de su compañero sobre el entendimiento que tiene el plantel al trabajo de Ricardo Antonio La Volpe, quien apenas lleva tres partidos en esta su segunda etapa en el cuadro azulcrema.

“De a poco le estamos agarrando la forma táctica que quiere jugar, si le ponemos empeño y dedicación se va a notar muy rápido lo que quiere de nosotros, vamos paso a paso y estamos trabajando lo táctico para pulir al equipo”, indicó el guaraní.

Respecto al cotejo de este fin de semana, Samudio minimizó el hecho de que Tijuana llegue líder a la cancha del Azteca, pues América sólo se enfoca en ganar y acercarse más al objetivo de conseguir la clasificación a la liguilla

“Nosotros siempre pensamos en tratar de llegar bien a la hora del partido, sabemos a qué equipo vamos a enfrentar pero por experiencia propia no importa tanto quién llega mejor situado en la tabla, calificar es el objetivo de todos y después sabemos que cualquiera puede ganar”, subrayó Samudio.