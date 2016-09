Alzar la voz. Llama Martha Lilia ante el abuso sexual infantil

La presidenta del Consejo Ciudadano Consultivo del DIF Estatal, Martha Lilia López de Núñez exhortó a la población a alzar la voz y a tomar conciencia de la importancia de denunciar el abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes, un sector tan vulnerable de la sociedad, porque cuidar y defender a las nuevas generaciones es el primer paso para empoderar a los niñas, niños y adolescentes, y hacerlos fuertes.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

La presidenta del Sistema DIF Tabasco, Martha Lilia López Aguilera dejó en claro, que es una obligación del estado, de la sociedad prevenir y atacar con todo el abuso sexual infantil, en donde destacó que “esta marcha tiene el propósito de poner en la agenda pública un problema que debemos prevenir y evitar este daño que nos ocasiona a todos”.

Al encabezar la marcha contra el abuso sexual contra las niñas, niños y adolescentes tabasqueños que inicio en la Quinta Grijalva y termino en un acto multitudinario en Plaza de Armas con miles de ciudadanos que se unieron, la presidenta del Sistema DIF estableció que “se trabaja para que, con la sociedad y la ley en la mano, se erradique y se castigue severamente a quienes traspasan esta línea”.

Indicó ante decenas de funcionarios públicos, congresistas y sociedad civil, que “nuestra causa es cuidar a nuestros niños, cuidar y proteger es la obligación que tenemos como persona y como sociedad”.

“Proteger a las niñas, los niños y los adolescentes, un compromiso de las instituciones públicas y de la sociedad civil; por ello, esta caminata nos une y nos reúne por una causa compartidas; cuidar a nuestros niños, cuidar y proteger a los niños es la obligación más grande que tenemos como personas, como madres, padres de familia y como sociedad, asegurar su integridad y el bienestar de las niñas niños y adolescentes, es un compromiso irrenunciable de las instituciones públicas y de la sociedad civil, así nos lo ha instruido el gobernador del estado, Arturo Núñez Jiménez”.

“Por eso corresponde a los adultos cuidarlos y asegurar que crezcan y desarrollen de manera adecuada; por eso se han creado derechos específicos y leyes concretas que tiene el objetivo de defenderlos y protegerlos, sobre todo por aquellos aprovechando la inocencia de un niño para actuar en contra de su integridad física y emocional; ello, merecen el rechazo social, la exclusión familiar y el castigo de las leyes”.

La presidenta del Sistema DIF profesora Martha Lilia López Aguilera dijo que “cómo se previene ello, cuidando a las niñas y niños adolescentes, vigilando su rutinas y sus conductas, conociendo sus amistades, supervisando a los adultos con los que convive; cuidar y defenderlos es el primer paso para empoderarlos y hacerlos fuertes”.

Además agregó que “ellos, tienen que aprender a defenderse y a cuidar su cuerpo; tenemos que evitarlo para aprender los límites de una relación, y para aprender a comunicar lo que no les gusta; saber sus temores, sus inseguridades y sus desconfianzas”.

Insistió que “nuestra comunicación con ellos es fundamental; es también fundamental que hables y creas en sus palabras, como ya lo han dicho; tenemos que darle voz a las niñas, niños y adolescentes; tenemos que escucharlos; tenemos que saber actuar ante su palabra”.

De igual forma, destacó que “la familia, las instituciones y las leyes, son las únicas rutas que tenemos para protegerlos y responder a sus necesidades”.

Destacó que la protección comienza en casa, es la responsabilidad de todos y cuando un caso llega a la procuraduría de Justicia, “los sistemas deben actuar con prontitud, con rigor apegada a los protocolos internacionales para cumplir con los procesos de diagnóstico y de intervención”.

“Los tabasqueños no somos indiferente a los problemas que le afecta, que no se está dispuesto a hacerse a un lado cuando se trata de construir una sociedad mejor; que no está dispuesta y rechazamos el abuso sexual infantil y estamos dispuestos a prevenirlo atenderlo y detenerlo”.