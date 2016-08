Alonso va contra Ferrari

Esto viniendo de Alonso, que no suele vender la burra ni regala una pizca de optimismo, tiene su peso en oro. “Ser séptimos no es el objetivo, pero el progreso es alucinante en los seis o siete últimos meses”, insiste.

Ciudad de México

Agencias

Un aviso a sus “ex” ahora llega Monza, su casa muchos años, un escenario que pide justo lo que no tiene, motor. Un parón temporal en la línea ascendente del equipo, quizás el último, y Fernando lo sabe, por eso lanzó un mensaje a la periodista de la televisión italiana: “No es el escenario donde podremos pelear, pero sí, llegarán circuitos donde podremos pelear rueda con rueda con Force India e incluso con Ferrari”. Un mensaje con varios destinatarios en el que apoya el trabajo de su equipo y con el que también avisa a sus ex de que, en cualquier momento, estará pegado a ellos. Austin y Abu Dabi, según Fernando, son las dos plazas donde puede darse una alegría.

“Sabemos desde el arranque del campeonato que Monza es un escenario donde hay que llegar con los pies en el suelo y que será difícil para nosotros, pero Spa también lo era y todo puede suceder”.

En los seis o siete últimos meses el progreso es alucinante”

Alonso, al igual que Button, sigue mirando hacia arriba, si la fiabilidad se lo permite. Es de los pocos equipos, con Red Bull, que va en claro ascenso. “Nuestro ritmo de carrera es mejor que nuestro ritmo de calificación. Estamos corriendo con un poco más de carga aerodinámica que los rivales y nuestra consistencia es buena a largo plazo”, afirma el inglés, que entró en el top 10 en calificación por tercera vez en las últimas seis carreras.”Nos toca sufrir”Son varios aspectos los que animan en la recuperación de McLaren, su velocidad punta en algunos tramos, el tiempo por vuelta que ha mejorado en casi un segundo, la posibilidad de adelantar y defender posición con coches mejores, y su permanente y millonaria mejora de la unidad de potencia. Pueden tropezar, como se vio en Spa, pero no detenerse hasta que haya fiabilidad. Como también se vio en Spa.