Alianza es con la ciudadanía

El dirigente estatal de Morena, afirmó que se está avanzando en la organización del partido en la entidad, y que ya cuentan con poco más de 100 mil afiliados

La Mesa Rodolfo González Maza tuvo de invitado al Lic. Adán Augusto López Hernández quien aceptó venir a convivir con nosotros, compartir el pan y la sal, y bueno, en esta nueva experiencia, no experimento sino una forma profesional de hacer periodismo, de llevarle al público que nos está viendo a través del Facebook, de las redes sociales, de que los aspirantes a la gubernatura.

Erwin Macario: Lic. Adán Augusto, nadie duda del crecimiento de Morena, Morena está en Tabasco fortalecida en este día, en estos meses, viene la sucesión, ¿cree usted que Morena por el porcentaje que tiene en la encuesta, podría ir sola para la gubernatura en Tabasco?

Adán Augusto López: Bueno, yo diría que Morena va a ir solo a la gubernatura, que nosotros hemos venido diseñando una estrategia político-partidista, basada en el fortalecimiento de Morena como instituto político, en que haya una organización territorial, que no la teníamos o no la teníamos completa y que ahora puedo decirles que estamos ya prácticamente en el 100% de las secciones electorales y en algunas estamos ya 2 y 3 veces con comités ya formados y nuestra alianza es con los ciudadanos, pero incluso, se ha lanzado la convocatoria a un gran acuerdo nacional en la que invitamos a participar a ciudadanos y ciudadanas que militan en otros partidos políticos o a quienes no militan, pero como a muchos millones de mexicanos, y como varios cientos de miles de tabasqueños, pero están convencidos de que la única opción política viable en este país es la de Morena , la que encabeza un tabasqueño, y todos ellos son bienvenidos a los trabajos de Morena , respetando nosotros su filiación partidista; nuestra alianza es por los ciudadanos, no es por los partidos y sus cúpulas, no estamos nosotros buscando alianza ni con el PRD, ni con el PT, ni con MC, lo digo por aquellos que hablan de la unidad de las izquierdas, bueno, pues la izquierda no es monopolio de ningún partido político y el carácter mucho menos, la izquierda en Tabasco es un sentimiento que va más allá de la pertenencia a un partido político y nosotros creemos y todas las mediciones me dicen que en este momento Morena encabeza no solo en Tabasco, sino a nivel nacional, la posibilidad de que se gane la Presidencia de la República, de que consoliden proyectos políticos adelantados y vamos a ir hasta el final, pugnado por esa alianza ciudadana.

Ausencio Díaz: Ausencio Díaz Trinidad. La familia López Hernández siempre se ha distinguido por ser unida, aún en las cuestiones políticas, hoy mucha gente se pregunta qué pasará en el caso que Adán Augusto sea el candidato en Morena cuando los sondeos ya indican que pudiera, ¿tendrá el apoyo de Rosalinda, de Silvia, de Melchor, en fin, de la familia López Hernández?

Adán Augusto López: Bueno, yo creo que el asunto familiar está más allá de la participación política y de la afiliación política de cada quien; bueno, desde luego que en lo personal, a todos nos interesa tener una familia en armonía, pero eso no significa que haya unión familiar. Yo respeto a mis hermanos tanto como ellos me respetan a mí y yo estoy más ocupado en ser candidato de Morena , que tenga la simpatía y tenga el voto de cuando menos 600 mil personas, yo creo que vamos a estar arriba de esa cifra, pero digamos que eso es nuestro piso y esa es nuestra preocupación. Si nosotros tenemos la mayoría de los votos de los tabasqueños, pues entonces vamos a iniciar una transformación de a de veras en este Estado, aunque hayan quienes primero se hayan adjudicado siempre representar ese cambio, nosotros sostenemos que iniciará la transformación que tendremos a un tabasqueño en la Presidencia y que eso nos permitirá sentar las bases para que el desarrollo de Tabasco vaya sobre otros ejes, así que la familia tiene todo mi cariño, mi respeto, pero nos preocupa más la familia tabasqueña.

Enrique Muñoz: Enrique Muñoz González. Adán, se ha hablado mucho de que tú debes ser el candidato de Morena , ¿tú quieres ser el candidato de Morena , tú aspiras a ser Gobernador de este Estado? Llevaría implícito, ¿vendrían ustedes por alguna revancha o tratarían de conciliar a Tabasco de una vez por todas y que se acaben los pleitos que venimos trayendo desde hace 25 años.

Adán Augusto López: Bueno, yo contestaría la primera parte de la pregunta diciendo que desde luego que aspiro a ser el candidato de mi partido, de Morena y que cuando lleguen los tiempos electorales, los tiempos jurídicos del proceso electoral, pues yo espero poder estar ahí en el proceso interno, y yo no tengo ninguna duda de que quien sea el candidato o la candidata de Morena , pues va a ser el próximo Gobernador o Gobernadora de Tabasco; como Dirigente del partido pues estoy obligado a esperar los tiempos electorales para decidir si participo o no, pero si la pregunta si aspiro a ser candidato a Gobernador del Estado, claro que sí aspiro pero soy respetuoso de las aspiraciones de mis demás compañeros. En lo que respecta a la segunda pregunta, yo creo que Tabasco, que debe estar ya enlodado en un proyecto nacional, que habremos de conseguirlo de manera distinta, los tabasqueños tenemos ocupaciones de preocupaciones más allá de cualquier revancha o corte de cabeza como me dijiste, hay que hablar de un proyecto serio, hay que revisar si se pueden hacer las cosas de manera distinta, yo creo que sí se pueden hacer, tenemos que sentar las bases para que aprovechando el manto protector que puede darte la Presidencia de la República, en Tabasco se hagan las cosas distintas, que volteemos a ver al campo, que haya generación de empleos, que haya un Estado que se preocupe realmente por generar confianza a la IP para que vengan y para que inviertan, por utilizar incluso los recursos públicos para apoyar las grandes inversiones que pudiesen venir a ayudar al desarrollo de Tabasco, por apoyar al campo aunque esto implique para muchos el mencionar la palabra subsidio, yo no le llamaría subsidio pero hay esquemas de financiamiento que te pueden ayudar, pensar si es viable por ejemplo recuperar el asunto de los Centros Integradores, que eran más que un Centro Integrador Geográfico o político, era un proyecto de desarrollo estatal que yo creo que ha sido el más importante en los últimos 40 años en Tabasco; eso es lo que debiera de ocuparnos o preocuparnos antes de pensar en revanchas que a lo mejor no te conducen a ningún lado.

Antonio Caraveo: Antonio Caraveo Maldonado. Adán, el 19 de febrero, el día que va a estar Andrés Manuel ¿va a ser fecha clave para sumar a militantes? Hay trascendido que se van a sumar Diputados de otros partidos, incluso militantes de otro partido, va a ser, te repito, fecha clave, porque van a mostrar el músculo ahí, en base a lo que has dicho que no tienen duda que van a ganar las próximas elecciones.

Adán Augusto López: Bueno, yo creo que sí es una fecha clave primero porque nuestro Dirigente Nacional está proponiéndole a los ciudadanos un acuerdo nacional, un acuerdo de reconciliación, de unidad nacional y que la unidad nacional pasa primeramente por definir con quienes contamos, en los Estados, en el centro, en la capital del país se suman a este proyecto, a lo mejor estamos acostumbrados a que si no se la dan a un actor político en este partido, viene y toca la puerta, nosotros creemos que debe de cambiar, que es una forma de hacer política y las puertas de Morena estatutariamente están abiertas para todos los hombres y mujeres de buena fe, pero también entendemos que este proyecto tiene que fortalecerse desde ahora, y en ese sentido la suma de ciudadanos, de militantes, es bienvenida. Es un asunto de definiciones; ya dijimos que nosotros no vamos en alianza, bueno pues tiene que haber definición en los ciudadanos.

Marco Antonio Calcáneo: Buenas tardes Adán, Marco Antonio Calcáneo. En general, en Morena , Morena se ha catalogado o se empezó a etiquetar por empezar a recibir a muchos políticos por decirlo así, revoltosos, el inconforme, ¿qué garantizaría o cómo podría garantizar Morena que en lo sucesivo, estos mismos que permitieron entrar, no les causaría conflictos?

Adán Augusto López: Bueno, yo creo que esa es una percepción equivocada, Morena no se ha ocupado de integrar a políticos revoltosos como nos dices o inconformes, yo creo que, bueno, en Morena primero entendamos que es un partido de reciente creación, es un partido que se forma mayoritariamente con la suma de compañeros que militaban en el PRD, algunos pocos que militaban en el PRI, pero yo no veo en el escenario de Tabasco, incluso en el escenario nacional que si algún político que tú pudieras decir que es un político revoltoso, nosotros no integramos a cualquiera, integramos a hombres y mujeres que pensamos que han actuado de buena fe, que tienen buena fama pública, más allá de que hayan sido actores políticos en nuestro partido, si me lo dices que es un caso específico en Tabasco, yo podría, sabiendo a quién te refieres, aclararlo, pero yo no veo en ese escenario a algún político revoltoso. Sí somos cuidadosos de que los compañeros que se sumen, no trastornen la vida interna del partido, porque aquí en este oficio corres el riesgo incluso de que haya quienes se acercan al partido nada más como esquiroles, nosotros en eso sí somos cuidadosos, yo podría darte el nombre de 3 o 4 ex Diputados o Presidentes Municipales que han ido a tocar las puertas de Morena , simple y sencillamente se les ha dicho ‘están sujetos ustedes si lo solicitan, a un proceso de revisión por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia’. Hasta la fecha ninguno de ellos se ha animado a presentar la solicitud de afiliación pero pues yo he de ser lo suficientemente claro con ellos, pero no, no veo, te lo digo, alguien así en el escenario que sea catalogado de revoltoso.

Alfonso Valdivia: Alfonso Valdivia. Licenciado, usted, ¿cuáles serían sus proyectos a corto y a mediano plazo estando ya como Dirigente de Morena .

Adán Augusto López: No, pues como Dirigente de Morena, nosotros ahorita estamos ocupados en la organización del partido, en la estructuración, somos un partido nuevo aunque esto no debe de servir de excusa y estamos trabajando en 2 ámbitos, el primero de ellos, pues es la organización del partido, es, si pensamos ganar una batalla y no tenemos ejército, si no tenemos Generales, si no tenemos Tenientes, si no tenemos tropa, pues no lo vamos a hacer; y hay en este momento, yo les diría que casi 100 mil tabasqueños que integran ya la estructura formal de Morena en los diferentes comités, algunos nos van a ayudar en lo que es la estructura de promoción de voto, otros nos van a ayudar en la estructura de representación, pero los trabajos del partido se dividen en 2: la organización y la preparación de ese equipo, de ese ejército que va a ir a enfrentar, nosotros esperemos que con éxito, la jornada electoral del 2018, pero por otra parte, hay un grupo de compañeros y de ciudadanos que están trabajando en la formación de cuadros del partido, es una labor que a veces no se ve pero que nos ayude también a que haya gente preparada, ideológica, teóricamente, pero también con experiencia para que llegado el momento, nos ayuden en la administración pública, y por otra parte estamos haciendo otro trabajo que no se ve, que es la presentación de un plan de Gobierno que los tabasqueños habrán de conocer antes de que termine el año; quien sea el candidato o la candidata de Morena , seguramente hará la presentación de ese documento ya con plazos muy específicos, con programas muy específicos, y todo englobado en que si se inicia una verdadera transformación con un Presidente de la República tabasqueño, pues Tabasco tiene que ir nuevamente a la vanguardia. Sí tenemos muy avanzado ya en las propuestas el tema de seguridad, unas propuestas en materia de desarrollo económico, de desarrollo agropecuario, una política social muy definida pero que será seguramente a fines de año cuando la presentaremos.

Luis Antonio Vidal: Buenas tardes Licenciado Adán, bienvenido, buenas tardes compañeros, buenas tardes a quienes nos ven a través de redes sociales, nos escuchan en la radio, soy Luis Antonio Vidal. Licenciado, yo veo un partido Morena de capitalización; de capitalización en 2 sentidos: primero, capitalización y desarrollo y la Presidencia de la República, este Gobierno fallido de Enrique Peña y que Morena como partido único que se ha mantenido como oposición desde inicio de este sexenio, pues está capitalizando esos errores, por eso el crecimiento en las encuestas; y también capitalización de las inconformidades que se han generado en los militantes de otros partidos y Morena lo prescribe abiertamente; entonces, en ese sentido, yo recuerdo más bien que el Lic. López Obrador dijo cuando nació Morena , que quienes no entraran en ese momento, ya no iban a tener espacio de participación; yo veo este 19 de febrero como un ultimátum de Morena , de López Obrador y de las Dirigencias Estatales, a todos esos cuadro políticos que quieran seguir participando y que ven a Morena como una opción electoral para sus intereses personales. ¿Es este 19 de febrero realmente ese ultimátum, esa fecha en la que Morena cierra la puerta para que la gente de otros partidos se defina y pueda tener espacios de participación electoral en las elecciones del 18?

Adán Augusto López: Mire, primero Luis, yo no creo que haya o que exista partidos de capitalización, incluso sería pues una manera hasta de degradar el oficio político; si nos atenemos a la vieja descripción de los partidos pues decían que habían partidos de cuadros o partidos de masa, no creo yo en la partidocracia de capitalización, lo que sí veo yo es que Morena desde su fundación ha ocupado un espacio que los demás partidos dejaron; la única oposición a nivel nacional ha sido Morena , la única oposición a nivel estatal ha sido Morena . A lo mejor algunos quisieran que a nivel estatal nosotros todos los días fuéramos un partido estridente, no lo somos en esta etapa pero no dejamos de ser una oposición, y cuando se plantearon las reformas estructurales de Peña Nieto, del PRI, del PAN y del PRD, porque hay que recordar que ahora se dan golpes de pecho, pero todos ellos firmaron un Pacto por México y dicen que votaron las reformas en lo general y en contra de lo particular a favor o viceversa, pero todos ellos están ahí en el empaque y Morena ahí estaba, recordarán los mexicanos incluso que nuestro Dirigente Nacional sufrió un infarto en esas fechas y de todas maneras ahí estuvieron los Diputados identificados con Morena , los Senadores identificados con Morena , los liderazgos al frente de eso y la batalla en contra de la Reforma Educativa y siempre dijimos que al país no le convenía una reforma energética y lo razonamos y ya vimos ahora los resultados, entonces yo creo que ha sido la persistencia en el trabajo de la oposición, en este caso de Morena que es la que nos mantiene en estos momentos, pues en todas las encuestas, en todas las mediciones electorales a la cabeza en cuanto a intención de voto, yo creo que la congruencia y la manera en que nosotros hemos venido defendiendo el proyecto de Nación en el que creemos y la que hemos venido suponiéndonos a lo que estos han mal hecho en términos del país, pues esa es la que nos mantiene en el ánimo de los tabasqueños y de los mexicanos; ahora por ejemplo yo me encontré a mucha gente que me decía ‘oye y por qué no van a marchar en contra del gasolinazo? Y ¿por qué no van a marchar contra la Reforma Energética?’ ‘Espérate. Nosotros estamos en contra de ello pero pues ya, nosotros tuvimos una etapa como oposición, éramos los únicos que dábamos la cara y ustedes mismos nos decían que estábamos locos’, lo hicimos institucionalmente donde teníamos que hacerlo y la primera y única propuesta que se presentó recientemente en la Cámara, fue la de Morena , pidiendo un periodo extraordinario de sesiones para que se reformara la ley. ¿Quiénes se opusieron? Pues los del PRI y los PAN y los del PRD. Vienen hipócritamente a organizar marchas y andan pegando calcomanías pero pues ellos las votaron, ahora resulta que los Diputados no saben qué es votar en lo general y qué cosa es votar en lo particular o qué acaso los Diputados que ahora son algunos Diputados locales y otros Presidentes Municipales dicen ‘no votamos por la Reforma Energética, votamos por la vertiente fiscal de la Reforma Energética’, bueno, pues que expliquen que la vertiente fiscal de la Reforma Energética es cómo te vas a distribuir y cómo te vas a gastar el dinero que produce la Reforma Energética, que además ni siquiera les produjo dinero. ¿No dijo Pedro Joaquín que México y Peña Nieto iban a ir a la vanguardia en la producción de fertilizantes? Y ya están vendiendo la única planta que nos quedaba en eso. Yo creo que la congruencia es lo que ha venido ayudando a Morena , posicionándola en el ánimo de los ciudadanos pero yo no le llamaría un partido de capitalización.

Jacinto López: Las condiciones políticas y económicas de este país están dadas para que Andrés Manuel López Obrador se convierta en el 2018 en el Presidente de la República; sin embargo si vemos los antecedentes, en el 2006 y en el 2012 que se habla que les cometieron fraude ¿no? las 2 veces Andrés salió a decir y hasta manifestaciones realizó en contra del llamado fraude electoral que le cometieron. En este momento, puede suceder que en el 18 también vaya a pasar lo mismo, porque se enfrenta a los mismos enemigos del poder a quienes desde hace muchos años están ya sea en el PAN o en el PRI, siguen en el poder y que detrás de todo esto, está el personaje siniestro llamado Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo va a contrarrestar Morena esta nueva embestida que le van a presentar? Porque van a ir con todo para impedir que López Obrador llegue a la Presidencia de la República. ¿Qué están haciendo, qué van a hacer para contrarrestar este tipo de situaciones que se van a presentar?

Adán Augusto López: Bueno, primero, el país ha evolucionado, la sociedad mexicana ha evolucionado. Cuando íbamos a pensar nosotros en el 2006 que con el 2018 el personaje que ha estado ahí peleando en la Presidencia de la República hubiese ido a otra candidatura, hubiese ido a la creación de un partido político donde muchos incluso de los que hoy están aquí en Tabasco nos decían ‘no hombre, Andrés Manuel ya no tiene futuro, yo creo que el país ha venido evolucionando, que la dinámica social, política, económica es otra, muchos de los actores persisten, los actores reales del poder existen porque las televisiones indudablemente son un factor grande de poder, los grupos económicos como son los banqueros, los financieros, los empresarios de la radio difusión pueden ser otro factor de poder, los dueños de los medios, ya ahora existe otra cadena televisora, que es dueña también de un periódico, periódicos han desaparecido, han existido otros nuevos y persiste también una clase política que nosotros sostenemos que obsoleta, que ha venido fallando, porque el último negocio que ellos concebían que era el de la Reforma Energética, pues no les dio, y tienen en la Presidencia de la República a un Presidente manchado por el signo de la corrupción, pero los mexicanos han abierto los ojos y ya hoy no se creen eso de ‘El peligro para México’, aunque lo seguimos escuchando en la televisión, está demostrado que Andrés Manuel no es ningún peligro para nadie, ¿cómo vamos a contrarrestarlo? Primero con una estrategia electoral, procurando que en todas las secciones electorales, en todas las casillas, tengamos representación que no la tuvimos, en Tabasco nosotros tenemos el compromiso de estar al 100% pero en Veracruz, los compañeros de Morena de Veracruz lo tienen y en el Norte del país también lo tienen; eso sería una manera de contrarrestarlo que puede ser la más efectiva, otra es continuar con el trabajo a ras de tierra; ahora comentábamos que Regeneración tira aproximadamente 200 mil ejemplares al mes y algunos de ustedes me decían ‘oye, en mi casa 2 veces lo han llevado’ y se entrega casa por casa, y es una campaña de difusión que a veces no se ve pero que ahí está, la gente ya sabe cómo piensa López Obrador, qué propone Morena y esto lo vamos a cuestionar a la hacienda, incrementando con la participación de muchos compañeros que forman parte de nuestra estructura electoral, y la otra, es el intentar tener relaciones y vasos comunicantes con actores políticos, económicos y sociales destacados, con grupos políticos, económicos y sociales destacados, por ejemplo, quien aspire a presidir este país y no sea capaz de sentarse a una mesa a discutir por ejemplo con los grupos empresariales de Nuevo León un proyecto de país y sostenerlo y a lo mejor corregirlo en alguna aportación que le hagan, bueno pues no va a ser tan fácil llegar a la Presidencia de la República y eso es algo que estamos haciendo, generando condiciones de certidumbre a los actores económicos, políticos y sociales del país.

José Luis Gutiérrez: Buenas tardes, José Luis Gutiérrez Gutiérrez. ¿Qué va a pasar con Adán si Andrés Manuel López Obrador le vuelve a fallar?

Adán Augusto López: Bueno, yo creo que Andrés Manuel López Obrador va a ser Presidente de la República y eso es lo que nos importa, que haya un país distinto, un país de oportunidades, un país donde el neoliberalismo o el liberalismo salvaje no sea la divisa; si nosotros nos buscamos una verdadera transformación del país en lo social, en lo político, en lo económico, haciendo a un lado las políticas públicas que han fallado a lo largo de los últimos años, pues entonces no habrá realmente un país viable, eso es lo que importa; Adán aquí es la pieza menos importante, digo, con lo que a nosotros nos ocupa y nos preocupa es que más allá de la aspiración haya una verdadera transformación del país; si no entendemos que este país tiene pocas opciones de viabilidad, pues al rato nos vamos a amanecer con un golpe de estado o una especie de primavera mexicana que se ha dado en otros países y eso no lo quiere nadie, nosotros queremos que haya estabilidad social, política, económica, que haya certidumbre, que haya, diría yo, que haya un país, un mejor país; entonces ahí los proyectos personales pasan a segundo plano, además le aplaude; nunca he pensado que Andrés Manuel le haya fallado a Adán Augusto, yo soy un convencido de que Andrés Manuel no le ha fallado ni a Adán Augusto, ni a los tabasqueños ni a los mexicanos. Algunos compañeros que acompañaron este proyecto, pues le fallaron al movimiento y traicionaron al movimiento y a lo mejor pueden decir, traicionaron a Andrés Manuel, a Adán y a los personajes, pero pues lo más importante, lo trascendente es que traicionaron a un movimiento social, político, que ahora es Morena. Llegaron al poder, verdad, bajo el impulso de un movimiento social y político y una vez que estuvieron ahí, pues optaron por establecer relaciones políticas por decirlo elegantemente, con quienes están en la Presidencia o con el Gobierno Federal, pensando en que así le iban a traer más recursos a Tabasco y eso es una visión muy simplista que Tabasco no merecía, nosotros actuamos de otra manera.