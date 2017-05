Alianza, como el agua y el aceite

El PAN y el PRD son como el agua y el aceite, tienen diferente filosofía, “no veo cómo” podrían aliarse en el 2018, afirmó la candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez.

Texcoco, Estado de México

Agencias

En respuesta al frente opositor que plantean ambos partidos para las próximas presidenciales, Gómez Alvarez dijo que respeta la decisión de cada fuerza política.

“Pero yo creo que es como el agua y el aceite, entonces no veo cómo.

Tienen diferente filosofía y principios, entonces como que está… hay que estar pensando en el bien de los demás y no nada más en el de ellos nada más”, dijo.

Se debe decir “adiós al PRIAN”, consideró en breves declaraciones en este municipio, en cuya plaza central realizó una concentración ante pobladores, a los que prometió programas sociales.

Ante unas 300 personas, Gómez dijo que admira a su dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador porque ha aguantado todo tipo de ataques y, por tanto, ella aguantará también.

A su salida de este municipio fue invitada a bolearse los zapatos en un lugar donde lucía una manta de apoyo a Alfredo Del Mazo, candidato del PRI.

“Ahí no, maestra! Ahí están con Del Mazo!”, le advirtieron, pero se acercó a tomarse la foto, con la imagen del priista como fondo y la leyenda “Fuerte y con todo”.

“No importa!, gobernaremos para todos!”, respondió Gómez Álvarez.