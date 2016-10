Alertan sobre aumento de diabetes

José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud, alertó que 35 por ciento de los fallecimientos en el país

Ciudad de México

Notimex

En el marco de la 24 Caminata Nacional del Paciente con Diabetes y 10 de Hipertensión, José Narro Robles, titular de la Secretaría de Salud, alertó que 35 por ciento de los fallecimientos en el país se deben a la diabetes y a los males cardiovasculares, entre los que se encuentran la hipertensión.

“Cuando uno suma factores de riesgo, como son el tabaquismo, el alcoholismo, los estilos de vida y la mala alimentación, ahí están los verdaderos enemigos de la salud en México”.

Destacó que “sólo vamos a derrotarlos si de verdad somos capaces de convocar a la sociedad, de convencerla, de que cada uno de nosotros tenemos que cuidar nuestra propia salud y les ofrecemos los programas y los servicios para que puedan atenderse”.

Comentó que entre hipertensión, infarto y otras enfermedades cardiovasculares fallecieron en 2014 más de 121 mil mexicanos. Y si uno suma las 96 mil por la diabetes tenemos que son 220 mil.

Detalló que la diabetes es una enfermedad que ha crecido en México en su número de defunciones en los últimos 35 años, 6.6 veces.

Sobre los gastos que genera, destacó que “no hay una forma directa, clara, de saberlo; lo que les puedo decir es que si seguimos como vamos en el futuro cercano no va a haber presupuesto que alcance, no sólo para el tratamiento de la diabetes, sino para las complicaciones. Ya ahorita tenemos un problema muy grave con el caso de la insuficiencia renal”.

En este momento, indicó, tratar a un paciente con insuficiencia crónica cuesta entre 180 mil y 220 mil pesos al año. Muchos de ellos requieren incluso un trasplante.

Dijo: “Lo que tenemos que hacer es no atender las complicaciones, sino prevenirlas, diagnosticar tempranamente, evitar que aparezca, retrasar la edad de inicio y disminuir así las complicaciones”.

Luego de hablar con los participantes y caminar con ellos en el Centro Social y Deportivo del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Sector Salud, indicó que “si en 1980 teníamos alrededor de 14 mil 600 defunciones, en el 2015 la cifra superará las 96 mil.