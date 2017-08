Alerta por carne porcina contaminada

José Antonio Hernández, alerto de esta situación, e informó que la empresa “Kekén” es la que está trayendo este tipo de productos al estado

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Presidente de la Asociación de Porcicultores del Sureste, José Antonio Hernández Calderón, alertó de la entrada de cerdos al estado, proveniente del estado de Yucatán y distribuido por la empresa “Kekén”, contaminados.

Indicó que al mes son 60 mil porcinos “la alerta es por cuestión de salud pública no por negocio”.

“Están entrando mucho cerdo enfermo. Hago un llamado al secretario de Salud y a varias dependencias locales y federales para que supervisen esas entradas. Incluso, la Comisión de Salud, del Congreso local debe de tomar cartas en el asunto. Es cuestión de salud pública, no es cuestión de negocios”, apuntó.

Y agregó: “Desde Yucatán, Kekén mete 60 mil cerdos mensuales a Tabasco enfermos. Abres el cerco y está contaminado, está podrido”.

Por ello, llamó a la organización de este sector a fin de contrarrestar la competencia desleal y bajar proyectos productivos para beneficio de los porcicultores.

Anotó que Tabasco ocupa los primeros lugares a nivel nacional en el consumo de cerdo pero no representa nada para los productores locales, dado a que son “puercos” que vienen de estados como Chiapas, Jalisco, Veracruz y Yucatán.

Incluso, dijo que la porcicultura en Jalisco ocupa el segundo lugar en la economía de esa entidad “y nosotros de lo que consumimos no producimos ni el cuatro por ciento”.

“Los productores no necesitamos otros mercados, aquí tenemos nosotros nuestro mercado, pero tenemos que organizarnos”, dijo.

Lamentó que en la entidad el costo de producción de cerdo es muy cara, ya que el costo de un alimento para cerdo está entre 8 y 14 pesos el kilo, mientras que en Jalisco valen 2.50 y tres pesos.

Comentó que se está trabajando en la propuesta de hacer una fábrica de alimentos con insumos locales.

Impulso al lechón

Asimismo, dijo que está la decisión de producir lechones, esto debido a lo costoso de engordar el cerdo.

“Hemos decidido proyectar el lechón tabasqueño, el lechón no consume alimentos, lo destetas, lo tienes unos días y vamos hacer la cultura del lechón tabasqueño. Porque cuando la gente quiere comer lechón no hay lugar para surtirse. Tenemos que hacer la cultura del Lechón tabasqueño, a como en Monterrey está la del cabrito”, comentó.

Anunció que con el apoyo del gobierno del Estado, “dentro de unos días vamos a tener una máquina para hacer el lechón al alto vacío, donde los productores nos pueden vender su lechón, y nosotros podemos empaquetar el lechón. Así como en diciembre se tiene la costumbre de regalar pavo así lo vamos hacer esa actividad”.