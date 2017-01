Alerta a no comprar juguetes tóxicos

La dependencia recomienda a padres de familia no comprar productos de procedencia dudosa, porque podrían contener sustancias tóxicas para los infantes

La Secretaria de Salud puso en marcha el Operativo de verificación sanitaria de establecimientos fijos, semifijos y ambulantes, a fin de evitar que en el Día de Reyes comercialicen juguetes que pongan en peligro la salud de los niños.

Al respecto, Olga Piña Gutiérrez, directora de Protección Contra Riesgos Sanitarios, informó que las supervisiones incluyen supermercados, tiendas de autoservicio, jugueterías, locales comerciales y puestos ambulantes de los 17 municipios, y concluirá el próximo 6 de enero.

Explicó que verifican el cumplimiento de las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana, que establece la seguridad e información comercial en juguetes, para detectar aquellos de procedencia dudosa y que contengan sustancias tóxicas en sus recubrimientos, lo cual afectaría a la población infantil.

La funcionaria observó que, en el caso de productos con plomo, el riesgo es mayor en niños menores de tres años o en etapa preescolar, debido al comportamiento de llevarse los objetos a la boca.

Por tal situación, Piña Gutiérrez recomendó a los padres de familia no comprar artículos que se oferten en el comercio informal, ya que estos pueden estar fabricados con materiales sin calidad sanitaria.

De igual forma sugirió no comprar los que carezcan de medidas precautorias y garantía de calidad, ya que al no contener esta información el niño puede estar expuesto a sufrir algún accidente, como bloqueo de los canales auditivos u obstrucción de vías respiratorias por la ingesta de piezas pequeñas.

Además, prosiguió, es importante que al adquirir los juguetes verifiquen que contenga razón social y domicilio del fabricante o del importador, y que las etiquetas contengan los datos en español.

Olga Piña advirtió que en caso de detectar productos que no cumplan las normas, de inmediato serán asegurados y posteriormente destruidos.