Alergias, principal causa de consultas

Quienes presenten los síntomas deben ser atendidos por un especialista para evitar que se complique el padecimiento

En los periodos de otoño e invierno, los problemas respiratorios ocupan el primer lugar en la demanda de servicios médicos tanto de niños como de adultos, sin embargo la mayoría de ellos son alergias, informó el especialista de la Secretaría de Salud, Raúl Dorbeker Azcona.

Explicó que, durante la época de frío, es común que se confundan los síntomas de enfermedades respiratorias con las alérgicas, las cuales son causadas principalmente por el pelo o caspa de perros y gatos.

Citó que también la presencia de cucarachas en las casas favorece estos problemas entre la población susceptible, pues los cuerpos de insectos muertos se pulverizan y ese polvo tiene proteínas altamente alergénicas, y puede provocar rinitis o asma en las personas.

Dorbeker Azcona expuso que, de no tratarse oportunamente las alergias, puede provocar desde una rinitis hasta terminar en cuadros de asma. En ese sentido, recomendó no utilizar tratamientos de venta libre contra la gripa, porque sólo generan mejorías pasajeras y terminarán recayendo.

Por ello, quienes presenten escurrimiento nasal, estornudos, picazón en los ojos o que la tos persista por más de tres semanas, deben acudir con su médico para recibir el tratamiento adecuado, añadió en entrevista.

El especialista añadió que este padecimiento se trata de una reacción exagerada del organismo hacia algún agente ambiental, como polen, contaminación, pelo de perro o gato y ácaros del polvo, principalmente, e indicó que cuando se presentan los síntomas se recomienda realizar pruebas cutáneas para determinar a qué es alérgica la persona.

A diferencia de las enfermedades respiratorias, la alergia no va a desencadenar malestar general como cuerpo cortado, dolor de cabeza o fiebre, debido a que es un problema multifactorial que tiene componente genético; es decir, si un padre la padece sus hijos tienen más riesgo de desarrollarla, concluyó Raúl Dorbeker.