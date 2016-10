Alejandro Camacho padece cáncer de piel

El actor Alejandro Camacho reveló que fue diagnosticado con cáncer de piel hace tiempo y por eso toma sus precauciones.

Ciudad de México

Agencias

“Lo tengo en la cara, ya me lo habían detectado hace varios y años y estoy cuidándome. No tomo sol, siempre uso protector solar. No me expongo”, comentó en declaraciones que reprodujo el programa “Un Nuevo Día”, de Telemundo.

“Mis médicos me han dicho ‘tienes que tener precaución, cuidado’”, añadió Camacho, quien también dijo que él acostumbraba a rociarse refresco y así asolearse.

El actor habló luego de acudir al festejo por los 27 años del programa radiofónico “Todo para la Mujer”, de Maxine Woodside.

Camacho dijo que nuestros políticos nos insultan más al robarnos que Donald Trump.

Señaló que ya dejó atrás sus aspiraciones políticas y habló de la serie “Entre correr y vivir”, que se estrenó esta semana y en la que participa.