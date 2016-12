Alcaldes disfrutarán de impunidad: Andrade

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado, Manuel Andrade Díaz, dijo que los ex alcaldes que incurrieron en anomalías en el 2015 gozarán de impunidad, pues el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) no los demandará.

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

Por más que tras haberse aprobado los dictámenes de las cuentas públicas se instruyó al órgano de fiscalización a interponer en un plazo de 45 días denuncias administrativas y penales donde haya elementos, y a que se inicien procedimientos resarcitorios lo más seguro es que ese tiempo sólo se use para que todo quede en el olvido.

“No va a pasar nada, te lo apuesto”, dijo el diputado priista tras señalar que el OSFE no sólo maquilló cifras, sino que ahora no actuará contra los responsables del saqueo.

En 2015, de acuerdo a los informes técnicos del OSFE, entre los 17 gobiernos municipales dejaron sin solventar observaciones por más de mil 200 millones de pesos.

Los casos con mayores anomalías fueron los ayuntamientos perredistas de Huimanguillo donde no se solventaron alrededor de 306 millones de pesos, y Macuspana con alrededor de 270 millones de pesos.

Andrade Díaz acusó que la mayoría del PRD y sus aliados buscará que el titular del OSFE, José del Carmen López Carrera, sea electo el año entrante para un segundo periodo, que culminaría en 2014. “En 45 días no va a haber demanda y lo van a reelegir”, señaló.