Alcaldes deben hacer su vaquita para pagar laudos laborales, no habrá empréstitos para ello, José Antonio de la Vega

Destacó que cada alcaldía debe emplear sus propios recursos para atender sus pagos, sin que pidan recursos extras, ya que no se avalarán para este fin

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

“No habrá autorización para préstamos para el pago de laudos laborales”, dejó en claro el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, diputado José Antonio de la Vega, quien dijo que los alcaldes “deben presupuestar sus recursos para el pago de este tipo de asuntos”.

En entrevista con los medios, afirmó que “el Congreso de Tabasco no puede autorizar empréstitos ni extensiones presupuestales para el pago de laudos”.

“Existen topes financieros a cada ayuntamiento, y ellos tienen que ajustar para ir pagando estos adeudo que dejaron las administraciones anteriores; ya se hizo una renovación a nivel nacional, en donde a más tardar un año se tienen que resolver los conflictos para que no se hagan impagables estás deudas”.

Llamó a que se aprieten los cinturones los ediles, donde señaló “que debe proceder la liquidación total de los trabajadores”.

“El Congreso no puede autorizar un crédito para pago de laudos, porque el Congreso aprueba el presupuesto en general, el de egreso del Estado e incluye a los ayuntamientos, y no hay dinero adicional; es un tope de la ley de ingresos y posiblemente el presupuesto de egreso que tenga que estar igual; y si hablan de 50 a 80 millones adicionales, no hay manera de fondearlos”.

“Los alcaldes tienen que hacer su ejercicio, es su libertad de saber cómo se gastarán su presupuesto, y el Cabildo sabe qué paga, si es para nómina, obras, seguridad pública y dónde tiene que hacerlo”.

Destacó que “hay que ir haciendo su vaquita e ir designando cantidades de que van a venir”.

Y que en el Congreso del estado Tabasco, se han ido liquidado este pago de ex trabajadores, que el año pasado fue de 20 millones de pesos.