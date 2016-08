Alcalde de Teapa, Juan Armando Cano Gómez, el peor que ha tenido el municipio, acusa el ex munícipe Rafael Abner Balboa

“Por supuesto que le quedó grande la yegua al actual presidente municipal de Teapa el cargo, no puede con el paquete”, señaló de forma coloquial el ex diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Rafael Abner Balboa, quien agregó que “solo se dedica a hablar, hablar y ni siquiera ha presentado una denuncia contra su antecesora, a quien la acuso de ratera”.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con Rumbo Nuevo, el ex alcalde de esta localidad se dijo “arrepentido” que en su momento, con su propia estructura apoyó de manera incondicional al actual primer regidor Jorge Armando Cano Gómez “porque nos engañó a todos; no ha funcionado en ningún aspecto”.

Sobre la supuesta acusación que ventilo en los medios el actual alcalde de que iba a iniciar quejas en contra de Elda Llergo, el ex diputad perredista dijo que se ha quedado solo en lo mediático, porque no existe nada.

“Que lo compruebe; es bonito hablar, hay que comprobarlo; si él tiene los pelos en la mano, que lo haga, porque es fácil decir y juzgar a cualquiera”.

“Siento que en su momento cuando hablamos tenemos que decir y comprobar, porque no solo es decir se robó, se lo clavo; hay que decir en dónde y cómo se lo clavo”.

Destacó que estas acusaciones “para mi es cosa mediática; un servidor mientras no tengan pelos en la mano no puedo decir que aquél es culpable; no hay nada claro, solamente ha sido hablar y hablar y hablar, y estoy esperando que lo hagas”.

Además dijo que Jorge Armando Cano ha sido “malísimo como alcalde; La verdad que sí ha hecho un trabajo pésimo en el municipio; no hay obra, este día es una cantaleta lo que dice y trae al gobernador para que él entregue obras estatales; gracias al gobernador porque trae dinero, ya que el edil no a hecho ninguna obra; hay mucha gente del Teapa está arrepentido”.

Destacó que “la gente que lo apoyamos, que dimos todo para que llegara, no ha pagado mal, no nosotros, sino al pueblo; a despedido gente en el Palacio, a policías”, y de forma coloquial dijo “le quedó grande la yegua compadre, esa es la verdad”.