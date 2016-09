Alarma en Nueva York. Se registra explosión en barrio de Manhattan

Al menos 15 personas resultaron con heridas leves ayer por la noche en Nueva York por una explosión registrada en el barrio de Chelsea, en Manhattan, informaron fuentes oficiales. El incidente ocurrió pasadas las 21:00 hora local en la calle 23, cerca de la Sexta Avenida. Nueva York será sede desde el lunes próximo de una cumbre sobre refugiados y migrantes a la que se espera acudan más de un centenar de gobernantes, y desde el martes comenzará el debate de alto nivel de la Asamblea General.

Nueva York, EEUU

Agencias

Al menos 15 personas resultaron con heridas leves esta noche en Nueva York por una explosión registrada en el barrio de Chelsea, en Manhattan, informaron.

El incidente ocurrió pasadas las 9:00 p.m. hora local en la calle 23, cerca de la Sexta Avenida.

Algunos testigos citados por medios locales declararon que la explosión se produjo por un artefacto que estalló dentro de un basurero.

Los bomberos de Nueva York informaron de que al menos 15 personas con heridas leves fueron trasladas a un hospital de la zona, pero no indicaron que hubiera muertos por estos hechos.

La zona está acordonada por la Policía y hay varios camiones de bomberos en el lugar.

Fuentes policiales informaron al diario “The New York Post” que los heridos pueden ser 26, pero esa cifra no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades de la ciudad.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que los equipos de emergencia se están trasladando al lugar a causa de esta “aparente explosión”.

Nueva York será sede desde el lunes próximo de una cumbre sobre refugiados y migrantes a la que se espera acudan más de un centenar de gobernantes, y desde el martes comenzará el debate de alto nivel de la Asamblea General.