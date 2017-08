Agrotendencias

Importancia del fortalecimiento de la economía interna

Elisabeth Casanova García

Jorge Quiroz Valiente

Hace unas semanas visitamos una pequeña comunidad del estado de Yucatán (1,900 habitantes aproximadamente), que tiene una economía propia y que puede considerarse en términos sociales, próspera. De las cosas que más llaman la atención, es que aparentemente el valor de las cosas, es justo. Aunque no de manera explícita, se comercia aún bajo el esquema de trueque. El trueque se puede originar por dos factores, uno por necesidad y otro por oportunidad, lo cual depende de lo que se está buscando o de lo que se necesita en determinado momento. Uno de los beneficios que tiene este sistema es que el “precio” el cual es determinado por ambas partes, es decir, las dos partes implicadas determinaran las condiciones sobre las cuales se elaborará dicho cambio. Es un sistema basado en la confianza y en el aprovechamiento máximo de los recursos, lo que daría paso a una “economía circular” tema que profundizaremos la próxima semana (¡no se lo pierda!).

El hecho nos lleva a pensar en que ser autosuficientes debería ser una meta en la sociedad actual. La mayor parte de las políticas públicas están encaminadas a producir bienes y servicios que puedan ser vendidos en el exterior. Esto lleva a que los mejores productos, son consumidos por las sociedades a las que se los vendemos. Una reflexión al respecto es lo que sucede en España; el Foro Económico Mundial sitúa por segundo año a España con el sector turístico más competitivo del mundo, como el primero entre 136 países gracias a la seguridad, la infraestructura y su patrimonio cultural, superando a Francia y Alemania. El ingreso al país de recursos por servicion o productos terminados es la base del éxito.

Por otra parte está la situación de salida de capitales de nuestro país; las grandes cadenas comerciales afectan el comercio interno, ya que aunque sean nacionales, las ganancias se concentran de manera inequitativa y siempre el productor es el menos favorecido; de acuerdo a la PROFECO las tiendas de autoservicio y departamentales en México, concentran el 45% de la venta de perecederos y sólo 5 cadenas comerciales controlan el 80% del mercado. Todas ellas pueden ser consideradas transnacionales, puesto que el capital extranjero que hay en ellas representa entre el 75 y el 90%. En el país de acuerdo a la ANTAD hay 5,410 tiendas de autoservicio (como Chedraui, Comercial Mexicana, Sams, etc.), 2,307 tiendas departamentales (como Liverpool, Sanborns, Coppel, etc.) y 43,992 especializadas (como OXXO, farmacias del Ahorro, Martí, etc.); en Tabasco, entre tiendas de autoservicio y departamentales hay 153 (Yucatán tiene 118 y Campeche 38). Por otra parte tienen como ventaja que son una importante fuente generadora de empleos y participan con el 3.2% del PIB, pero a cambio de eso, envían en proporción ligeramente superior al 55% de las utilidades a las casas matrices de las transnacionales, según un boletín de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal).

Otro ejemplo de fuga de capitales es que México es el campeón mundial en consumo de agua embotellada. Detrás de esta tendencia existe un negocio multimillonario que corre por todo el territorio nacional, pero nuestro país no necesita este producto; Danone, Coca-Cola y Pepsico controlan más de 60% del negocio de agua embotellada en México. Organismos como PROFECO, han realizado pruebas de la calidad del agua embotellada que se comercializa en nuestro país y 50% de las marcas evaluadas no cumplía con los requerimientos de salud necesarios para su consumo. Si bien el agua que llega a los hogares, proveniente de la red de agua potable está limpia, los sistemas de almacenamiento y tuberías internas en los hogares son muy susceptibles a contaminación, además de que sus dueños descuidan la limpieza y mantenimiento de las cisternas y tinacos, adicionalmente está la parte de la población cuya fuente de suministro de agua son pozos, ríos, lagunas, etc., o sea que no tiene tratamiento. Además, los consumidores no tienen confianza en el agua potable que reciben.

Paradojas como ésta, sitúan a México como el país número 20 con más millonarios del mundo. Pero también como uno de los 15 países donde existen más personas con problemas para alimentarse adecuadamente.

Un estudio presentado esta semana revela que los más acaudalados, equivalentes al 1% de la población, acumulan riqueza similar a la del 95% de los mexicanos. Además, dos terceras partes de los bienes y propiedades del país –tierras, empresas, explotaciones mineras o activos financieros, por ejemplo- se concentran en las manos del 10% de los habitantes. El estudio se llama “La distribución y desigualdad de los activos financieros y no financieros en México”, realizado por Miguel Ángel del Castillo Negrete, investigador del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Hoy en día México es uno de los países comercialmente más abiertos del mundo, pero el beneficio no fue para todos. Un dato poco conocido es que el patrimonio de los más ricos crece a un ritmo mayor al de la economía. Entre 2003 y 2014, la riqueza aumentó en promedio 7.9% anual, mientras que el crecimiento del PIB fue de 2.6%. Es decir, en México se aplicó un modelo económico diferente pero sin cambiar el sistema político y empresarial, que desde hace años es dominado por unos cuantos grupos.

Como resultado, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), hace cinco años el número de mexicanos en situación de pobreza era de 53.3 millones. Se estima que para 2017 es de 55.5 millones. Una vez más, los índices convencionales como el PIB, no reflejan la realidad de la economía de los países. Es cada vez más importante tomar en cuenta otros factores de índole social para poder tener información que refleje de manera más fiel la realidad y con ello más medidas locales de fortalecimiento social y económico que puedan reducir los abismos que hay en México.

En la agenda local próxima no debe faltar el 5to festival del ostión en Chiltepec del 18 al 20 de agosto, el 5to festival del queso en Tenosique del 28 al 30 de agosto, El taller Yuca Local cocina global en Sábado en Verde el 2 de septiembre, El festival del pan (parque Tabasco) del 1 al 3 de septiembre y el Festival Mejora tus hábitos en Villahermosa el 3 de septiembre (parque Tomás Garrido). El llamado es: Consumo Local