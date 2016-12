Adiós, princesa

Quien diera vida a la legendaria princesa Leia en la primera trilogía de “La guerra de las galaxias”, fue una personas “muy querida y amada por el mundo y se le extrañará profundamente

Los Ángeles, EEUU

Notimex

La legendaria actriz de la saga “Guerra de las galaxias”, Carrie Fisher, además de escritora, falleció ayer a los 60 años de edad, confirmaron sus familiares.

“Con profunda tristeza informamos que Billie Lourd ha confirmado el deceso de su amada madre Carrie Fisher este día a las 08:55 de esta mañana (tiempo local), difundió el familiar Simon Halls en un escueto comunicado de prensa.

Carrie, quien diera vida a la legendaria princesa Leia en la primera trilogía de “La guerra de las galaxias”, fue una personas “muy querida y amada por el mundo y se le extrañará profundamente. Nuestra familia agradece sus condolencias y oraciones”, añadió.

El pasado viernes, Fisher había sufrido un infarto mientras viajaba de Londres a Los Ángeles, y al parecer había estado inconsciente por más de diez minutos, de acuerdo con testigos presenciales.

La actriz fue atendida el viernes por paramédicos que la trasladaron a un hospital de Los Ángeles, en donde aparentemente su estado había sido reportado como estable, pero este día falleció.

Fisher fue llevada al Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles por paramédicos del Departamento de Bomberos de esta ciudad.

La veterana actriz, quien había viajado a Londres para promover su más reciente publicación, aparentemente sufrió el ataque cuando estaba por aterrizar en Los Ángeles.

Un comunicado emitido por la aerolínea United confirmó que se solicitaron los servicios paramédicos en su vuelo 935 después de que una de sus pasajeras fue reportada inconsciente.

Al llegar los paramédicos realizaron técnicas de resucitación CPR por unos 15 minutos con la víctima hasta que recuperó su pulso, indicó la oficial Alicia Hernández.

Fisher, quien nació el 21 de octubre de 1956 en Beverly Hills, California, recientemente había publicado una autobiografía titulada “Princess diarist” y el que fue su octavo libro.

Fue hija de dos famosos de Hollywood Debbie Reynolds y Eddie Fisher e hizo su debut en el cine en la película “Shampoo” en 1975.

También apareció en cintas como “The Blues Brothers”, “The Man With One Red Shoe”, “Hannah and Her Sisters” de Woody Allen.

Así como en “When Harry Met Sally”, en “The Burbs”, al lado de Tom Hanks y recientemente había actuado con su papel de princesa Leia en “Star Wars: The Force Awakens”.

Fue reconocida por su lucha contra la adicción y la enfermedad mental de bipolaridad que le afectó su memoria, lo que frecuentemente compartía en sus participaciones públicas.