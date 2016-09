Adele recuerda a Amy Winehouse

Adele no dejó pasar este 14 de septiembre sin recordar a una de las figuras musicales que más ha admirado en su vida: Amy Winehouse, quien este miércoles habría celebrado su cumpleaños número 33.

Ciudad de México

Agencias

La intérprete de Hello publicó en sus redes sociales una foto de la fallecida cantante, deseándole un feliz cumpleaños.

Adele ha manifestado en varias ocasiones cómo la compositora de Rehab se convirtió en una de sus mayores influencias musicales.

“Si no fuera por Amy y (su primer disco) Frank, no habría tomado una guitarra, no habría escrito Daydreamer, Hometown o Someone Like You”, señaló la artista entrevistada por revista i-D en octubre de 2015, justo antes de lanzar su nuevo disco, 25 (2015).