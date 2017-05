Adele es la cantante más rica

La cantante tiene una fortuna que supera los 147 millones de euros y se ubica en el puesto 19 de una lista elaborada por The Sunday Times

Ciudad de México

Agencias

La cantante Adele, de 28 años, es la única artista de menos de 30 años que aparece en la lista de los 20 músicos más ricos de Reino Unido que elabora el semanal británico The Sunday Times.

Adele, que suma una fortuna de 147 millones de euros, se sitúa en el decimonoveno puesto de la lista de millonarios de la música, que encabeza el beatles Paul McCartney y su esposa Nancy Shevell, con una fortuna combinada de 920 millones de euros (1.000 millones de dólares).

La joven cantante vio su fortuna aumentar en 47 millones de euros (160 millones de dólares) en 2016, gracias a los ingresos por giras y conciertos, y por las ventas de su tercer álbum “25”, que comercializó el año pasado 2,4 millones de copias en todo el mundo.

Proyección. El autor de la lista, Robert Watts, asegura que teniendo en cuenta la juventud de Adele y si su carrera se extendiera en el tiempo como la de otras leyendas del pop británico, se convertiría en la artista británica más rica de todos los tiempos.

Las otras posiciones. En la lista se encuentran artistas como el compositor teatral Andrew Lloyd Webber, el grupo británico U2, el cantante Elton John, y los miembros de los Rolling Stones Mick Jagger y Keith Richards.

Celebró cumpleaños

Aunque ahora es una de las artistas británicas más ricas del mundo según la lista de The Sunday Times, eso a Adele no le importa, ella celebró su cumpleaños el día de ayer de una manera muy particular.

Es verdad que nos sigue trayendo locos su album 25, sin embargo aunque el nombre de éste sea así, la cantante cumplió 29 años. Y como regalo para ella y para sus fans posteó una divertida foto del futuro en donde se ve no de 30, no de 50, ¡sino de 70 años!

Los fans inundaron las redes sociales con felicitaciones y homenajes que bien supo agradecer la multipremiada ganadora del Grammy. “¡Casi 30! Gracias por los buenos deseos. Nos vemos pronto x”, escribió.