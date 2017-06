Adelantan celebración

Por los motivos que fueren, los diputados adelantaron la tradicional ¿celebración? del Día de la Libertad de Expresión que data desde 1951 cuando el presidente era Miguel Alemán Valdés. En el encuentro de este año, reporteros y legisladores guardaron un minuto de silencio a la memoria del fotógrafo Jorge Arias, profesional de la comunicación fallecido hace unos días. Al cabo del homenaje y como nadie recordó lo difícil que es ejercer el periodismo en México, este reportero tuvo que alzar la voz para pedir “justicia a los periodistas asesinados por el Estado Mexicano”.

Luis Enrique Martínez

Rumbo Nuevo

De entre las ocho mesas dispuestas en uno de los salones del hotel Plaza Olmeca, tan sólo una voz secundó la demanda que en diversas ciudades del país y del extranjero, se incrementan a raíz del reciente asesinato de Javier Valdez Cárdenas, periodista, corresponsal del diario La Jornada en Sinaloa y autor de los libros Miss Narco y Los Morros del Narco, entre otros.

José Antonio De la Vega Asmitia se encontró con Manuel Andrade Díaz a la entrada del inmueble. Ahí, bajo los portales de Madero, se pusieron a platicar cual viejos amigos, en tanto un bolero limpiaba los zapatos del primero que con la mano izquierda se apoyaba en uno de los castillos para guardar el equilibrio. Mientras, en el segundo nivel del hotel, los invitados aguardaban a los principales anfitriones al igual que los legisladores de “ornato”, como en alguna ocasión bautizó Marcos Rosendo Medina Filigrana a quienes solo llegan a calentar curules, responder al pase de lista y, lo que más inquieta a la ciudadanía, cobrar una dieta quincenal superior a los 25 mil pesos.

Como el año pasado, igual para el festejo que cada vez pierde organizadores y seguidores salvo los piratas del periodismo, uno o dos o hasta tres diputados compartieron el desayuno de frutas, dos tamalitos y plátanos fritos, además de café y jugo, con los “representantes” de los medios de comunicación.

Y como suele pasar, la generación de “comunicólogos” antes de servirse el desayuno, empezaron las entrevistas de pasillos y de mesa. Esta última recordó al reportero la que le hizo al gobernador Salvador José Neme Castillo durante la feria regional de 1991. En esa ocasión, el mandatario respondió que “cuando como no doy entrevistas”. Y así, con esas palabras ganó las ocho columnas de La Verdad del Sureste.

El coordinador de la bancada del PRI fue el primero en responder a la prensa, y también en salir del evento incluso antes de desayunar. Juan Pablo De la Fuente Utrilla fue el segundo cazado, Adrián Hernández Balboa, Candelaria Pérez Jiménez, Medina Filigrana, y otros, siguieron en la lista para responder, como dijera el clásico, las mismas preguntas de siempre: del escenario electoral local tras los comicios del 4 de junio, particularmente, en el estado de México; de los damnificados por el aguacero de la madrugada del jueves pasado; del gobierno de Gerardo Gaudiano Rovirosa, de las propuestas para eliminar el fuero a diputados y demás representantes populares y…

De la Vega Asmitia fue la última presa de los reporteros después de ser el único orador del festejo. Y también cedió y reiteró la disposición y voluntad política de los distintos diputados para aprobar, si procede, cualquier iniciativa que no sea de “ocurrencia” y que cumpla con la técnica legislativa correspondiente como el caso de la iniciativa del Ejecutivo local para crear el Sistema Estatal Anticorrupción.

Un inesperado escarceo con un invitado que no cubre la fuente legislativa precedió a la rifa de dos microondas donadas por Medina Filigrana. Pero como este ya se había retirado, De la Vega Asmitia fue la “mano santa” que sacó las tiras de papel con los nombres de los ganasores al tercer intento y, además, no quiso quedarse sin donación y, a cuenta de cumplir luego, puso a la suerte premios sorpresa.

Y en esa disposición que atrajo la atención de los invitados, involucró al priista Andrade Díaz que ya se había ido, al igual que a los coordinadores del PVEM, PT y PMC, que no aparecieron, así como a las dos diputadas del Morena.

En medio de la algarabía, nadie recordó que el pasado 3 de mayo se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa.