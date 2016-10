Acusado de agresión

La actriz Azealia Banks supuestamente habría sido insultada por el actor australiano en una fiesta privada en Beverly Hills

Ciudad de México

Agencias

Luego de que la actriz Azealia Banks fuera a una fiesta a la suite de Russell Crowe, éste la habría agredido en un hotel de Beverly Hills.

Banks compartió el supuesto abuso en su cuenta de Facebook en el que escribió:

“Estuve en una fiesta en la suite de Russel Crowe y él me llamó ‘negra’, me estranguló y me escupió”.

Tras el suceso, el portal TMZ mencionó que Crowe invitó a 10 personas a una pequeña reunión en la que estaba incluida Banks.

El altercado ocurrió cuando ella se burló de la música del actor australiano y llamó a los invitados “aburridos hombres blancos”.

Como respuesta, una mujer defendió a Crowe y Banks amenazó a los presentes con “cortarse” la garganta para que “la sangre saliera a chorros por todos lados como en las cosas de Tarantino”.

El sitio explicó que después de eso, el actor decidió sacarla de la fiesta para que el personal de seguridad la retirara de la propiedad.

No es la primera vez que la cantante ha causado polémica por sus escándalos ya que en 2015 fue duramente criticada por sus comentarios ofensivos contra la comunidad LGTBi.

Dos años antes, también generó comentarios negativos al hacer esperar a sus fans por una hora luego de marcharse para comer sushi en un concierto en Melbourne.