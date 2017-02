Acudí por congruencia política: Medina Filigrana

Sin preocupación y temor de que exista la posibilidad de ser expulsado, y que de pasar sencillamente seguirá trabajando como hasta ahora, el diputado local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Marco Rosendo Medina Filigrana, ratificó que asistió al acto de Andrés Manuel López Obrador por congruencia política, ideológica y moral, además hizo un llamado a su dirigencia local y Nacional de que, si quieren platicar con él, que lo busquen, ya saben dónde lo van a encontrar.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

En entrevista con los medios de comunicación a su llegada al recinto legislativo, de entrada el representante popular dijo que no pasó absolutamente nada, que acudió a un evento por congruencia política con Andrés López Obrador, porque con él empezó, donde reconoce que el tabasqueño es el líder de las izquierdas mexicana, con grandes posibilidad de ganar, pero que evidentemente su presencia a la firma de este acuerdo es por la lealtad que le tiene el tabasqueño.

Dijo que no ha renunciado al Partido de la Revolución Democrática ni a la bancada del sol azteca, y que evidentemente ya saben dónde encontrarlo, en el cubículo de su congreso; que además nos va a ir a buscar a nadie “porque no es un chiquito”, y que con esta situación evidentemente seguirá trabajando de manera normal en favor de la democracia y la legalidad entre todos los tabasqueños.

Mencionó que no tiene problemas personales con absolutamente nadie, y que es una decisión que el mismo tomó porque así lo dictó su congruencia.

Y dijo que si en su momento dentro del sol Azteca se toma la decisión de expulsarlo, “pues no va a pasar absolutamente nada, ya que seguiré trabajando de manera normal en favor de la democracia, la transparencia y la cohesión, no solamente en Tabasco sino de todo el país”.