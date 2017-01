Actuar con disciplina financiera

Destacó el compromiso de la actual administración para hacer frente a las dificultades financieras que actualmente vive el estado

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

José Antonio De La Vega Asmitia, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal, llamó a tomar el ejemplo del actual gobierno estatal, que se ha conducido con disciplina financiera y actúa responsablemente, “y pese a la deuda que le fue heredada no ha solicitado empréstitos que impacten considerablemente su presupuesto”.

Indicó que aunque la caída de los precios internacionales del petróleo es otro obstáculo que mantiene en crisis a las entidades productoras del hidrocarburo, la administración del gobernador Arturo Núñez hace esfuerzos para diversificar la economía estatal a través de un nuevo impulso al campo tabasqueño.

Sostuvo un convivio con consejeros municipales de distintas expresiones al interior del PRD de Jalapa, a quienes expresó sus parabienes para este 2017.

A invitación del diputado José Alfonso Mollinedo Zurita, el coordinador parlamentario de la bancada perredista indicó que aunque augura que este año sea difícil debido al alza del precio de las gasolinas, que desatará un aumento en todos los productos y servicios, en unidad se podrán superar esta difícil situación

Sin embargo, dijo a los consejeros presentes en la Asociación Ganadera Local, que es necesario tomar previsiones, ahorrar, no derrochar los recursos ni endeudarse, hasta que haya pasado esta difícil situación económica por la que atraviesa nuestro país y Tabasco en particular.

Durante el convivio, se llevó a cabo la tradicional partida de rosca de reyes además se realizó una rifa de regalos, mismos que fueron entregados por los diputados José Antonio De La Vega Asmitia y José Alfonso Mollinedo Zurita.

Visitando el mercado

Previamente, el presidente de la Jucopo realizó un recorrido por el Mercado Público 20 de Noviembre, en el que saludó a locatarios y parroquianos, quienes le expusieron propuestas y demandas para mejorar el servicio que presta ese importante centro de abasto popular.

Manifestó que escucharlos es prioritario para su labor legislativa, toda vez que las propuestas y comentarios de la gente son una guía para encaminar su trabajo en el Congreso local.