Acoso en TV

Los Ángeles, EEUU

Notimex

Conductoras de programas de noticias en Los Angeles presentaron sendas demandas de acoso sexual contra un directivo de la cadena hispana Estrella TV.

Karla Amezola y Adriana Ruggiero, quienes aparecían a cuadro presentando noticias para esa cadena en español con sede en Los Angeles, y retransmisión en varios estados del país, demandaron en diferentes momentos al vicepresidente de noticias Andres Ángulo.

La cadena Estrella TV se ha caracterizado por exhibir a conductoras y presentadoras de noticias con vestimentas y escote atrevidos.

Ambas presentadoras se negaron a las exigencias de Ángulo, quien no sólo les pretendía imponer ese estilo de vestir, sino que además las acosaba sexualmente a cambio de continuar en la pantalla.

Amezola y Ruggiero decidieron hacer la demanda en la Corte Superior de Los Angeles en donde esperan que sus denuncias procedan.

Ganadora de premios, Amezola compartió que la decisión de demandar le tomó mucho tiempo y más cuando le aseguraban que Ángulo era un personaje intocable e influyente.

Originaria de Tijuana, México, Amezola de 30 años, presentó su demanda el 23 de junio contra Ángulo, vicepresidente de noticias de la cadena Liberman Broadcasting, Inc.

“Me advirtió que era alguien intocable, me dijo que no me iban a creer y tuve la opción de quedarme callada y aguantar, pero ya no”, anotó.

En ese tiempo, explicó en la querella que Ángulo le mostraba fotos de otras colegas de la cadena de televisión, desnudas, con quien supuestamente había tenido relaciones.