Acosada Kim Kardashian

El hombre salió de la multitud y se arrojó al trasero de la modelo, tras lo que fue reducido por el guardaespaldas de Kardashian

Ciudad de México

Agencias

El mediático trasero de Kim Kardashian casi fue besado por un sujeto que logró evadir la seguridad para agredir a la famosa celebridad californiana, en la Semana de la Moda en París, Francia.

El tipo se llama Vitalii Sediuk, un ucraniano conocido por provocar y agredir a los famosos, quien ayer tomó por sorpresa a la voluptosa “socialité” mientras se dirigía al restaurante L’Avenue, tras ver los últimos diseños de Balmain.

Como lo muestra el video, todo sucedió muy rápido. El hombre, vestido con camisa blanca, sombrero y anteojos de sol, se acercó por atrás de la estrella del reality “Keeping Up With The Kardashians” y casi lograr plantarle un beso en el trasero, antes de ser bloqueado e inmovilizado por los guardaespaldas.

Las “razones” detrás del beso

Aunque su boca estuvo muy cerca del voluptuoso cuerpo de la esposa del rapero Kanye West, ella aseguró que no lo besó.

Quería protestar contra Kim por utilizar implantes falsos en el trasero. La animo a ella y al resto de las Kardashian a que traten de popularizar una belleza natural entre las adolescentes que las admiran y las defienden ciegamente”, afirmó Sediuk.

Esta no es la primera vez que el ucraniano fastidia a Kardashian, ya que hace dos años, y también durante el desfile de Balmain en París, llegó a sujetar sus piernas y trató de tirarla al suelo, aunque el equipo de seguridad lo impidió.

“Espero que Kim esté bien y no se enfade conmigo, ya que no quería hacerle daño. Kanye es un hombre con suerte por estar con una diosa como Kim”, dijo entonces Sediuk.

Hace apenas una semana, Seduik protagonizó otro episodio similar, cuando agredió a la modelo estadunidense Gigi Hadid, quien se defendió golpeándolo con un codazo en el rostro.