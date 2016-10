Abucheado. Madridistas contra Cristiano

A Cristiano Ronaldo no le sentó bien que la afición la tomase con el equipo tras haber encadenado su cuatro empate consecutivo

El delantero del Real Madrid Cristiano Ronaldo volvió a demostrar el pasado domingo que no encaja bien las críticas de su propia afición. Las cámaras de “Cuatro” cazaron al portugués al concluir el partido ante el Eibar recriminando a los seguidores madridistas sus pitos contra el equipo. Cristiano dejó el césped murmurando y mascullando, entre otras cosas, “¡qué poca calma!”.

A Cristiano Ronaldo no le sentó bien que la afición la tomase con el equipo tras haber encadenado su cuatro empate consecutivo, pese a que el equipo madridista volvió a estar muy por debajo de las expectativas y disputó un mal partido. El propio técnico blanco, Zinedine Zidane, se quejó en la sala de prensa al concluir el encuentro de la falta de intensidad exhibida por sus jugadores y previamente les había abroncado en la intimidad del vestuario.

No es la primera vez que Cristiano se enfrenta con su propia afición. La pasada temporada, por ejemplo, lo hizo en dos ocasiones. Ante el Celta se llevó un dedo a la oreja en un claro signo de desafío y contra el Rayo también hizo gestos de desaprobación al público.