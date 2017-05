Abierto PRD a todo: Arturo Núñez Jiménez, gobernador de Tabasco

Después de sostener una reunión con los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Morelos, Graco Ramírez, para analizar la situación del PRD, a nombre de los mandatarios, Arturo Núñez Jiménez dijo en torno a las alianzas, “no descartamos, no somos excluyentes, hay la posibilidad de acuerdo de izquierdas y estamos abiertos a todas las posibilidades, pero no hemos llegado a conclusiones, somos perredistas preocupados y ocupados por el futuro del partido”. Pero, aclaró, “no aceptamos alianzas con condiciones. Cualquier cosa, en igualdad”. Venimos como militantes perredistas y Miguel Ángel Mancera no es del PRD”, destacó. En Tabasco, Núñez Jiménez volvió a descartar buscar la dirigencia nacional del sol azteca.

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez aseguró, que en la reunión que sostuvo con sus homólogos gobernadores de Michoacán y Morelos, se habló del cambio que en agosto debe tener el partido en su dirigencia nacional, donde dijo que ellos no serán los grandes electores, además que en torno a que no aceptan una alianza con Morena, “no hemos llegado a ninguna conclusión, y en todo caso, serán los órganos formales del PRD que determinen en línea estratégica de acción política se va a seguir para las elecciones del 2018”.

En entrevista con los medios, y tras la reunión entre mandatarios perredistas, el gobernador de Tabasco explicó que al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, no se le invitó porque fue un encuentro entre perredistas y el capitalino no lo es.

Cuestionado sobre el ofrecimiento que hizo el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para que las izquierdas conformen una alianza, Núñez Jiménez dijo: “No aceptamos alianzas con condiciones. Cualquier cosa, en igualdad”.

Añadió que en los escenarios se tiene la posibilidad de hacer alianzas, tomando en cuenta lo que se ve en cada entidad y los análisis políticos. El escenario de una alianza, es posible.

“No descartamos, no somos excluyentes, yo creo que hay la posibilidad de acuerdo de izquierdas y estamos abiertos a todas las posibilidades, pero no hemos llegado a conclusiones porque nosotros no somos ni tan siquiera la dirigencia del partido, somos perredistas preocupados y ocupados por el futuro del partido”, indicó.

¿Una alianza con el PAN?

—No descartamos ninguna posibilidad de alianza, resaltó.

En agostos, cambios en el PRD

Al término del evento en donde la Sedena puso en marcha el programa de Canje de Armas en la colonia Las Gaviotas, el mandatario detalló lo que dialogó con sus homólogos de Michoacán y Morelos, ambos perredistas.

“Como ustedes saben, estuve convocado a la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conago, y aprovechando mi estancia en la Ciudad de México, me reuní con mis colegas de Morelos y de Michoacán, los gobernadores Graco Ramírez Garrido y Silvano Aureoles Conejo, respectivamente; y estuvimos haciendo un intercambio, primero de nuestras funciones como gobernadores, de los problemas que nos enfrentamos en nuestras respectivas entidades federativas, particularmente en materia de seguridad pública”.

“En el caso específico del PRD, se vence ya el periodo para el que originalmente fue electo el licenciado Carlos Navarrete como presidente Nacional del PRD; como ustedes saben la historia renunció, entró de interino Agustín Basave, también renunció; entra la maestra Alejandra Barrales y ese periodo que ha sido cubierto por los tres, se vence en el mes de agosto, y conforme al estatuto, pues hay que renovar la dirigencia”.

¿Usted buscará la dirigencia nacional de su partido?

No, yo tengo que cumplir a los tabasqueños hasta el 31 de diciembre de 2018 como gobernador, y luego lo seguiré cumpliendo como tabasqueño”.

Son ya 100 millones pesos

Por otra parte, destacó que del dinero recuperado al inicio de esta administración, por lo intereses que generó, ya deben ser unos 100 millones pesos, en donde no sabe para cuándo se entregarán al estado, pero espera que antes de finalizar su administración, se reintegren al erario.

No a policías comunitarios

De igual forma, el mandatario estatal destacó que “los mexicanos tienen derecho a tener un arma en su propiedad para defensa propia, ello en un caso extremo, pero no para andarlo aportando en todas partes; la pueden tener en su casa como garantía de defensa, ya que cuando se dice que pueden portar armas, no sé eso exacto; no te puedes pasear un arma y tenerla permanentemente en su domicilio para efectos de defensa propia, porque en cualquier momento podrían entonces ser interceptado por alguna autoridad y evidentemente al no tener registro, van a ser sujetos e implicados en algún comisión de un delito”.

Entonces, ante ello, “hablamos de los esfuerzos, por eso hemos contratado en empréstito; somos conscientes que hay un problema de inseguridad pública; tenemos que darle garantías a toda la población; de que las autoridades van a sacar adelante el problema para resolverlo y no serán los propios ciudadanos lo que tengan que hacerlo con justicia por su propia mano, porque se termina también convirtiéndonos en responsables de delitos”.