Abaten robo de combustible

El comandante afirmó que el Ejército Mexicano continuará trabajando en conjunto con las autoridades locales para atender esta problemática

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El comandante de la 30 zona militar con sede en Villahermosa, general Agustín Radilla Suastegui, dejó en claro que el robo de combustible “ha disminuido derivado a que Pemex ya no transporta el hidrocarburo por ductos”, en donde indicó que la Base de Operaciones Mixtas “está coadyuvando junto con el ejército para inhibir a la delincuencia”.

En entrevista con los medios de comunicación, al finalizar el acto del 50 aniversario del inicio del plan DNIII, el general aseguró que el robo de hidrocarburo comienza a disminuir, ello derivado inicialmente a la vigilancia que se está realizando por parte de las autoridades de los tres niveles, de la propia ex paraestatal Petróleos Mexicanos, quién decidió hace unos meses ya no transportar el crudo por sus ductos.

“Por lo cual este delito está disminuyendo”, en donde confirmó que “el pasado fin de semana se decomisaron más de cinco mil litros de diésel en una comunidad del municipio de Paraíso”, en donde menciona claramente que con esta situación pues está trabajando adecuadamente para detener este problema.

También indicó que el ejército está participando en la Base de Operaciones Mixtas, tanto en los retenes que se encuentran en la ciudad, en las afueras de la ciudad capital, Villahermosa y confirmó que están colaborando con las instancias locales “para visita de las chatarreras, lotes de vehículos, bares, centros nocturnos para verificar que se encuentren en condiciones legales y que no existan problemas de delincuencia”.

Dijo que solamente están acompañando “coadyuvando y que si se presenta algún tipo de problema con ellos, van a estar actuando; pero de entrada solamente es de colaboración menciona que están dando resultado las bases de operaciones mixtas como lo que se dio un Paraíso y la detención de varios elementos en las mismas. Por lo cual, detalló que es un programa que no tiene tiempo de duración, y que seguirá de manera permanente, al mencionar que el Ejército Mexicano seguirá colaborando con las autoridades civiles del Estado de Tabasco, tanto de los 17 municipios como el estatal ello para evitar mayores problemas en torno a la delincuencia.