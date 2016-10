A Tabasco le va bien

Es que la entidad ha tenido una defensa del presupuesto federal y por ello no le ha ido tan mal como a otros estados, reconoció la presidenta de la Comisión de Educación ,Hortensia Aragón

Al enfatizar que gracias a que Tabasco está muy bien representado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, es que la entidad ha tenido una defensa del presupuesto federal y por ello no le ha ido tan mal como a otros estados, reconoció la presidenta de la Comisión de Educación Hortensia Aragón Castillo, tras sostener un encuentro con el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Candelario Pérez Alvarado.

La legisladora reconoció particularmente el trabajo que realiza el también diputado federal Candelario Pérez Alvarado, como Coordinador de Finanzas Públicas de la bancada en el Congreso de la Unión y responsable de la negociación del paquete económico ante las autoridades de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), que le ha permitido una defensa no solo del presupuesto de Tabasco, sino de cada uno de los rubros que tienen que ver con los grupos más vulnerables del país.

En su visita a Tabasco, donde sostendría reuniones con los rectores de las distintas universidades del estado, la presidenta de la Comisión de Educación Hortensia Aragón, también se dio tiempo para sostener una reunión con el presidente del partido, para darle a conocer los trabajos que están haciendo al interior del mismo, en su calidad de presidenta nacional de la corriente Foro Nuevo Sol, que en la entidad es representado por Carlos Contreras Cárdenas del municipio de Huimanguillo.

Ante la presencia de la diputada federal Araceli Madrigal Sánchez, la también ex secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD, señaló que desde su corriente están trabajando a favor del partido a nivel nacional, sobre la ruta 2017-2018, ya que en este año y en el próximo, habrá elecciones en distintos estados del país y para ello se están preparando y fortalecer más la presencia del Sol Azteca en todo el país.

Aprueba Consejo Nacional, no aceptar recortes al presupuesto federal en rubros como educación, salud y en el campo.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Educación, dio a conocer que, en reunión del Consejo Nacional del PRD, se acordó que los diputados no aceptaran los recortes del presupuesto federal que tengan que ver con los rubros de Educación, Salud y en el Campo y que, de darse dichos recortes, sean en áreas que tengan que ver con el funcionamiento tanto del poder ejecutivo, como del poder judicial, pero en nada que tenga que ver con la atención a los ciudadanos.

Dijo que es importante que el PRD, se haya pronunciado por la defensa de un presupuesto que cuide el gasto social y se hagan los recortes en los gastos superfluos que tiene el Gobierno de la República y por ello, esta visita a Tabasco para conocer cuál es la situación de las universidades del estado, es relación al presupuesto que les corresponderá para el 2017, ya que de manera general habrá un recorte de 39 mil 200 millones de pesos con respecto al 2016, en el rubro de educación.