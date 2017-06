A nada de darse el “sí, acepto”

La chica de 32 años no dudó en aceptar. Feliz por este compromiso, el conductor anunció a los medios que su boda se realizará el próximo 5 de agosto

Ciudad de México

Agencias

Enamorado y muy ilusionado, Adal Ramones prepara por todo lo alto su boda con Karla de la Mora. Tan sorpresivo como el anuncio de su boda fue la propuesta, realizada la semana pasada y a la que la chica de 32 años no dudó en aceptar. Feliz por este compromiso, el conductor anunció a los medios que su boda se realizará el próximo 5 de agosto, en el estado de Puebla.

Como parte de los detalles que dio a conocer aseguró que no planea vender su enlace a ningún medio, de hecho, fue él quien mostró a los medios de comunicación un breve video del momento exacto en el que le pidió matrimonio a su novia, 22 años menor que él.

Ramones aprovechó que Karla de la Mora iba con unas amigas a una despedida de soltera para en pleno aeropuerto, entregarle el anillo: “Antes de irse todas a abordar, estaban en un restaurante, y voy y le digo, se paró ella, me hinqué y todo, fue muy bonito”, declaró el conductor al programa ¡Cuéntamelo ya!

Sobre la reacción de su prometida Adal dijo: “Y ella me encanta, porque me dice ‘¿así?’ porque ella iba en fachas”. El conductor no dejó nada a la improvisación y previamente ya había contactado a una cómplice, amiga de ella, para que este viaje se convirtiera también en su despedida de soltera: “Le llevaban su traje de baño que decía Ramones”, detalló.

En medio de este espectacular momento, el panorama se vio un tanto empañado, tras algunos señalamientos que hizo la prensa respecto a su papel de papá. Seguro de cómo desempeña su labor con sus hijos, Adal dejó claro que fue su exesposa, Gaby, quien detuvo estos rumores: “Ha sido mi propia expareja quien ha salido a defenderme y eso habla de la clase de persona que soy, hay padres que se desentienden de sus hijos, pero yo en ningún momento lo he hecho”, comentó.