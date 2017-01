A Morena, mi afecto y mi respeto: Marcos Rosendo

Son tiempos de abonar a las izquierdas. Tanto la militancia como la dirigencia, tiene mi “afecto y mi respeto” dijo.

“Yo creo que este año 2017 debe ser un año para abonar a las izquierdas, y lo único que puedo decir tanto a la militancia como la dirigencia, que tiene mi afecto y mi respeto”, dijo ayer el diputado local del PRD Marcos Rosendo Medina Filigrana.

Tras los señalamientos del líder de Morena Adán Augusto López Hernández, hacia diputados federales del PRD que votaron a favor del “gasolinazo”, el alcalde se negó a hacer señalamientos en contra de dicho partido.

Por otra parte, ante los efectos económicos que se tiene en los recursos federales por el llamado gasolinazo, es necesario e indispensable que “se recorten los recursos de las partidas presupuestales a las partidas de los partidos políticos”, al dejar en claro que “en lo personal, no me afecta no recibir mis vales de gasolina”.

Lo anterior los señaló el presidente de la mesa directiva del Congreso estatal, el perredista Marco Rosendo Medina Filigrana, quien indicó que “me gustó la medida adoptada por la Coparmex nacional de no aceptar un pacto, en donde nos regr3esamos a los tiempos de Fidel Velázquez”.

“Me parece que es viable; hay que ver donde se puede recortar recursos para disminuir el gasto del Gobierno Federal y de las entidades”.

“Y si esto pasa por revisar los recursos que se asignan a los partidos políticos en procesos electorales, adelante; es una propuesta que debe analizarse completamente, revisar hasta dónde se puede ahorrar recursos por ahí; yo creo que la disposición de los partidos no va a existir a ciencia cierta, porque nadie quiere ni le gusta que le recorte, pero deben de ser acciones del propio órgano electoral, con un planteamiento fuerte en alguna partida directamente a los partidos y que no tiene vinculación con carácter electoral”.

Indicó que “no tengo ningún problema de quitarme los vales de gasolina; si eso se considera un grupo de diputados y lo hacemos con mucho gusto; no tengo problema de renunciar a los vales”.