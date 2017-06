A la defensa de periodistas

Esto, es con el objetivo de otorgar certeza jurídica y económica en el ejercicio que realizan día a día los especialistas de la comunicación

Ricardo Rivera

Rumbo Nuevo

El diputado Federico Madrazo Rojas presentó en el Congreso del Estado una propuesta de “Ley para la Protección y Defensa de los Periodistas para el Estado de Tabasco”, con el objetivo de lograr la armonización de dicha normatividad con respecto a la legislación federal y garantizar el derecho de los representantes de los medios de comunicación en el ejercicio de su profesión en plena libertad de ejercer su labor sin distingo alguno.

Madrazo Roja explicó que la iniciativa busca dar certeza jurídica y económica a los periodistas en el desarrollo de su trabajo, así como la creación de un fondo de apoyo, que incentive la profesionalización del periodista en tres ejes principales: formación profesional de los periodistas, becas para los hijos de periodistas y protección social de los periodistas.

Durante la presentación de la iniciativa, el líder de la fracción parlamentaria señaló que los medios de comunicación son una pieza fundamental para mantener a la sociedad bien informada, y cada vez son más determinantes, en los procesos políticos y económicos de nuestro Estado, por lo que el estado debe garantizar el derecho de los Periodistas en el ejercicio de su profesión en plena libertad de ejercer su labor sin distingo alguno.

El por qué de una ley en defensa de los periodistas

En nuestro país, de acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016, se registraron 798 denuncias por agresión contra periodistas. De esas 798 denuncias, 47 fueron por asesinato, la FEADLE informó en respuesta a una solicitud de transparencia que solo tiene registro de 3 sentencias condenatorias; una en el año 2012; y otras dos en 2016.

Con once asesinatos de periodistas y profesionales de los medios de comunicación en 2016, México se ubicó en el tercer lugar mundial de acuerdo con cifras de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) por encima de México, solo Irak y Afganistán, quince y trece respectivamente.

El año pasado fueron asesinados once periodistas mexicanos, la mayor cifra durante este siglo, señala el diario The New York Times, asimismo en el transcurso de este año, de acuerdo a informes de medios de comunicación nacionales, han sido abatidos seis periodistas en distintas partes de la República Mexicana.