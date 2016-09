Solidarios con México. Gobernadores del PRD defienden presupuesto 2017

Gobernadores Progresistas del PRD se pronuncian en defensa del Presupuesto 2017. La distribución del ajuste se debe revisar, las reglas de operación del gobierno federal no son adecuadas, externó Arturo Núñez Jiménez. Consideramos que tenemos que ver una distribución diferente del ajuste presupuestal para no tocar áreas tan sensibles, recalcó a través de su cuenta de twitter. La distribución del ajuste se debe revisar, las reglas de operación del gobierno federal no son adecuadas, expuso.

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, junto con sus homólogos de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, y de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, se pronunciaron en defensa del presupuesto federal 2017, durante un encuentro realizado en la Casa de Gobierno de esta entidad.

Los mandatarios señalaron severas afectaciones a los recursos para sus estados, contenidas en el paquete económico 2017, por lo que llamaron al Gobierno Federal a hacer una redistribución del mismo, para evitar que sectores básicos como la educación e infraestructura se vean afectados.

“Estamos aquí solidarios con México. Desde luego, entendemos que es un choque externo que tiene que ver fundamentalmente con la petrodependencia que tenían las finanzas federales, y que esto no lo regula México”, asentó Núñez Jiménez en la reunión denominada Gobernadores Progresistas en Defensa del Presupuesto 2017.

En su intervención reconoció también que éste “no es un problema de la política económica interna, pero la forma de enfrentar este choque externo sí implica matices de política económica, de política de ingreso y de gasto público en el que queremos ser escuchados y dar la batalla junto con el Gobierno Federal, junto con nuestros diputados y senadores”, enfatizó.

Insuficientes, las medidas para reactivación económicas

Refirió además que Tabasco está viviendo una situación crítica, e indicó que la reducción hecha por el gobierno federal para 2017 es de 2 mil 327 millones de pesos, los cuales se suman a la disminución del gasto de la Federación al sector de hidrocarburos, en específico a Petróleos Mexicanos.

“Ahora no es sólo lo que directamente deja de aplicar en nuestros estados, sino además la disminución del gasto federalizado que compartimos; es decir, nos pega de dos maneras”, acentuó el titular del Ejecutivo tabasqueño.

Arturo Núñez reconoció el apoyo que el Gobierno Federal le ha dado para reactivar la economía y el desarrollo de la entidad, pero lamentó que éste no sea suficiente para compensar la brutal caída de las finanzas y economía local.

Afecta la reforma educativa

Por su parte, Graco Ramírez Garrido comentó que durante la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, los ingresos recaudatorios han sido mayores que los presupuestados en la Ley de Ingresos de cada año y éstos se han utilizado a discreción del Ejecutivo federal.

Nos llama la atención de que en los recursos para educación, en el paquete económico 2017, “haya una reducción de 31 mil 600 millones de pesos, es un decremento de 10 por ciento; por lo tanto, este recorte representa una contradicción en los objetivos de la reforma educativa que requiere inversión, y también nos parece importante el no dejar de invertir en educación media y media superior”, señaló el mandatario de Morelos.

En su turno, el gobernador michoacano Silvano Aureoles señaló que desde la crisis de 1994 no había ocurrido una disminución respecto al presupuesto predecesor, y comentó que esta situación es entendible por el marco económico internacional que se está viviendo.

Nuestra preocupación versa sobre los recortes a los programas sustantivos, sobre todo al gasto social y a la parte productiva; “si a Sagarpa le quitan 25 mil millones de pesos se acaban los programas concurrentes para los estados, y esto va a generar una situación de mucha inestabilidad en un sector que evidentemente se encuentra en permanente desventaja ante la competencia internacional”, agregó Aureoles Conejo.

A la reunión entre mandatarios progresistas, también asistieron el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, y la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno.