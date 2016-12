2017 difícil y complejo, advierte el gobernador Arturo Núñez

“Todo mundo tiene que racionalizar su gasto”, 2017 será un año complejo” y difícil expresó el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. Expresó que el aumento en el precio de las gasolinas afectará a las familias. “Tenemos finanzas sanas, no obstante vamos a solicitar un empréstito para invertir en tecnología para la seguridad de los tabasqueños”, dijo. Deseó a los tabasqueños que pasen unas felices fiestas y “lo mejor para el 2017”, año que –dijo- el gobierno iniciará trabajando.

Luis Ruiz Sandoval Frade

Rumbo Nuevo

El 2017 será “complejo” y “difícil”, por lo que “todo mundo tiene que racionalizar su gasto”, expresó el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez.

Entrevistado en el marco de un recorrido por lo que será el mercado provisional de Casa Blanca, el mandatario estatal expresó que el aumento en el precio de las gasolinas afectará a las familias.

Manifestó que los recursos federales para Tabasco quedaron en 3 mil millones de pesos más a lo previsto originalmente, y aunque eso significa reducciones en algunos rubros, “no tanto como lo que inicialmente pensábamos”.

Núñez Jiménez confirmó que la administración contratará un empréstito para invertir en equipamiento de seguridad pública.

“Tenemos finanzas sanas, no obstante vamos a solicitar un empréstito para invertir en tecnología para la seguridad de los tabasqueños”, dijo.

Empezamos trabajando

“Trabajando y así empezamos el 2017”, señaló el gobernador de Tabasco Arturo Núñez Jiménez, quien aseguró que “el 2017, es un año que se avizora complejo, pero ya no hay de otros, por lo menos a los que generacionalmente nos tocó vivir esta época compleja y difícil, pero la vida es eso; una secuencia de lucha permanente, así que estoy seguro que con las ganas de todos vamos a salir adelante”.

Al ser entrevistado al término del recorrido que realizo junto con el titular de SOTOP, Luis Priego por las instalaciones del mercado provisional de Casa Blanca, el jefe del ejecutivo mando un mensaje a todos los tabasqueños para que se disfruten este fin de año, al resaltar que el siguiente viene complejo, “pero vamos a salir adelante”.

“El 2017 será un año complejo”, y lanzó un mensaje para que ante los incrementos al transporte y la gasolina los ciudadanos racionalicen sus gastos.

Además destacó que “el presupuesto de la Federación para Tabasco este año será de 3 mil millones de pesos por encima del que originalmente se le había propuesto a la cámara de diputados, por lo que, no obstante, se solicitará un empréstito para solventar algunos gastos”. Y esto agregó:

Por ello, hizo el llamado a la sociedad “para racionalizar sus gastos, ahora con este nuevo peso al transporte, con el aumento a la gasolina, y habrá que estar atentos a los precios, a ver qué se hace con el salario mínimo, que habrá qué defenderlo”.

Y en el mensaje que envió a los tabasqueños, pidió que “pasen unas felices fiestas de fin de año, en unión de sus respectivas familias, y lo mejor para el 2017 un año que se avizora complejo pero ya no hay de otros, por lo menos a los que generacionalmente nos tocó vivir esta época compleja y difícil, pero la vida es eso; una secuencia de lucha permanente, así que estoy seguro que con las ganas de todos vamos a salir adelante”.