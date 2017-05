2017, año de trabajo. No hablaré de temas electorales: Gaudiano

El alcalde afirmó que en estos momentos, no hablará de sus aspiraciones políticas de cara a los comicios del 2018

El presidente municipal de Centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa dijo que este año “será completamente de trabajo” y que en cuestiones electorales, no ha pensado cuál es su futuro si busca la relección u otro cargo de elección popular “todavía no son los tiempos”.

En entrevista con los medios de comunicación después de asistir a la ceremonia del 28 aniversario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) que se verificó en Cárdenas, el edil aseguró que “sí se tiene mucho que celebrar, porque el partido de izquierda ha logrado satisfacer la demanda ciudadana, pero sobretodo imponer la democracia y la justicia social”.

Indicó que es y seguirá siendo perredista, donde se le cuestionó en torno a su futuro político, ya que el presidente de su partido, Candelario Pérez Alvarado, anunció que buscará la candidatura a la presidencia municipal de Centro, la cual él ostenta para el 2018, y ante la posibilidad de buscar la reelección, solamente se limitó decir que “en temas electorales no hablaré en este momento, no son los tiempos ni las circunstancias”.

Se le insistió sobre el futuro ya que en el mes de octubre inician las elecciones, y a la vez respondió: “todo este año será de trabajo intenso y continuo dentro de la comuna del Centro; y que en cuestiones electorales y sobre mi futuro político, eso se tomará la decisión en el tiempo que sea pertinente”.

Se le recordó que en el mes de octubre es cuando inician las elecciones y dijo “No, en este tiempo no vamos a hablar de posible reelección o buscar otro cargo de elección popular; eso se hará cuando se esté en el momento indicado, pero ahorita a trabajar arduamente en el municipio de Centro”.

Negó diferencias con diversas tribus dentro del Partido de la Revolución Democrática, ya que dijo claramente que dialoga con todas, trabaja con todas y que el perredismo en Tabasco está muy fuerte y que lo demostrará en el 2018.