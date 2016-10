20 años de Rafa Márquez

“Es una fecha muy especial, algo que no se me va a olvidar fácilmente. Desde muy pequeño soñé con debutar en un equipo grande y se me cumplió en base a mucho trabajo, sacrificio, disciplina y mucho esfuerzo. Soy un afortunado porque el debut me llegó a temprana edad”.

Guadalajara, Jalisco

Agencias

De la mano de Efraín Flores, y producto de varias circunstancias, Rafa Márquez fue llamado al primer equipo debido a un par de lesiones de jugadores titulares. Aquello sólo fue el comienzo de algo más grande. En 1999, ya consolidado con Atlas, el zaguero central mexicano emigró al fútbol europeo con el Mónaco.

“Estaba con la Selección en la Copa América del 99 y se me acercó gente del Mónaco, aquella final de ese año contra Toluca no imaginé que fuera mi último partido con Atlas, al final se dio y llegué a Mónaco con 19 años, estaban jugadores como Barthez, Giuly, Gallardo, ese año me fue bastante bien, ganamos el título”.

La mejor época de Márquez fue con el FC Barcelona, ganó la Champions, la Liga, la Copa del Rey, y fue pionero en un sistema de juego que hoy en día perdura en el Cam Nou.

“Llego (a Barcelona) en un cambio importante para el barcelonismo con jugadores como Ronaldinho y como el técncio Rijkaard. En el 2010 salgo del Barcelona donde gané prácticamente todo”.

Cuatro Copas del Mundo, seis Copas América, cuatro Copas Oro de la Concacaf y dos Copas Confederaciones con la Selección Mexicana son el legado que deja el mejor defensa central en la historia del fútbol mexicano y uno de los iconos del Atlas.